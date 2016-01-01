Снежные "горы" выросли в Барнауле
- Автор:
- Julietta_N
- Дата публикации:
- 08:35
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- 19
В Барнауле вывоз снега каждый год - непосильная задача для местных властей. Об этом рассказывает мобильный репортёр.В результате снежные горы растут с каждым днём, а пресс-служба администрации города каждый день отчитывается о том, сколько тонн снега вывезено с улиц. Но невооруженным глазом заметить эти мифические тонны невозможно - снег сдвигают к обочинам (и то, далеко не на всех улицах города), но снег не вывозят, а тротуары и подходы к пешеходным переходам не чистят вообще.
Управляющие компании также не выполняют свои обязанности по вывозу снега с придомовой территории - снежные горы во дворе тают до июня.
- 19
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