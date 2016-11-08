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Ястреб поймал голубя на окне жилого дома в Усть-Илимске

Автор:
Кукин Александр
Дата публикации:
15:19
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Охоту хищной птицы удалось запечатлеть мобильному репортёру из Иркутской области.

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