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Снежную грозу в Сочи запечатлели на видео

Автор:
dyakshin
Дата публикации:
10:29
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Свидетелем крайне редкого метеорологического явления стал мобильный репортёр из Сочи.

По словам автора видео, шёл густой снег, чем-то похожий на дождь, гремел гром и сверкала молния. Вспышки озаряли небо над городом на протяжение двух часов.

Отмечается, что природное явление в основном наблюдается в холодное время года на берегах незамёрзших морей и крупных озёр. При таком феномене вместо ливневого дождя выпадает ливневой снег, ледяной дождь или ледяная крупа.
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