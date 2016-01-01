Снежную грозу в Сочи запечатлели на видео

Автор: dyakshin Дата публикации: 10:29

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Свидетелем крайне редкого метеорологического явления стал мобильный репортёр из Сочи.

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177887

По словам автора видео, шёл густой снег, чем-то похожий на дождь, гремел гром и сверкала молния. Вспышки озаряли небо над городом на протяжение двух часов.Отмечается, что природное явление в основном наблюдается в холодное время года на берегах незамёрзших морей и крупных озёр. При таком феномене вместо ливневого дождя выпадает ливневой снег, ледяной дождь или ледяная крупа.