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Пляж в Сочи после снегопада

Автор:
Dmitry Chuprakov
Дата публикации:
10:45
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Кадрами последствий снегопада в посёлке Лазаревское делится местный мобильный репортёр.

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