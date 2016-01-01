Небольшой снег прошёл на северо-востоке Москвы
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 12:21
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- 17
Коммунальные службы убирают снег на северо-востоке Москвы.
- 17
Медиаисследование "Мобильный репортер"
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Коммунальные службы убирают снег на северо-востоке Москвы.
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