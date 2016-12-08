Томский экстремал спрыгнул с крыши 17-этажного дома

Автор: mreportertv Дата публикации: 13:07

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Прыжок с парашютом с высоты 17-го этажа снял мобильный репортер из Томска.

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20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177901