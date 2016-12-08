Томский экстремал спрыгнул с крыши 17-этажного дома
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:07
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Прыжок с парашютом с высоты 17-го этажа снял мобильный репортер из Томска.Он ехал на автомобиле по улице, включив регистратор, и стал случайным свидетелем того, как бейсджампер ринулся вниз с крыши высотного здания, расположенного, как сообщают СМИ, на улице Сибирской.
Судя по видео, прыжок закончился благополучно - по словам очевидцев, место происшествия экстремал покинул самостоятельно, без посторонней помощи.
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