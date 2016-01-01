Центр Сочи утопает в снегу

Автор: pkulik Дата публикации: 13:33

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Последствия снегопада на одной из центральных улиц города снял мобильный репортёр.

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177902

На этих кадрах - улица Гагарина. Она, как сообщает местный житель, утопает в снегу.