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Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 31 января 2017 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
13:21
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31 января на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

В программу, показанную в эфире 31 января, вошли репортаж Виноградовой Ксении о чёрном снеге, который лежит в посёлке Сеймчан Магаданской области и репортаж автора UralSOFT о том, как жители города Верещагино Пермского края из-за замерзших колонок живут без воды.

Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.

Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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