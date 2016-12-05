Строительная пыль от сноса здания АТС мешает жителям домов на севере Москвы
- Автор:
- Аленка Микаэлян
- Дата публикации:
- 14:15
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Уже 6 день сносят бывшее здание АТС на севере Москвы. Пыль столбом, дышать нечем, снос начинается рано утром и заканчивается минимум в 23.00 бывает и позже. Все это происходит рядом с пятиэтажным домом по адресу ул. Лобненская д. 9а. Батареи в доме чугунные, дома жара, а у меня маленький ребенок 11 месяцев, открыть окно нельзя, ребенок от пыли постоянно кашляет и чихает. Кто будет отвечать за ущерб нанесенный здоровью людей непонятно.
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