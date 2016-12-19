Медиаисследование "Мобильный репортер"

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

В Ялте выпал первый снег

Авария на тепловых сетях произошла в Кировском районе Кемерово

В Находке лежит чёрный снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Горы мусора скопились во дворах домов в Оренбургской области

Горы мусора скопились во дворах домов в Оренбургской области

Автор:
Ericovich
Дата публикации:
14:30
  • 7
  • 0

Очень редко вывозят мусор из поселка Ж/д разъезд № 20. Об этом сообщает мобильный репортёр из Оренбургской области и присылает кадры с улицы Газовиков. Здесь, как видно на кадрах, мусорные контейнеры переполнены, отходы лежат даже на земле. Администрация на эту проблему, по словам автора видео, не реагирует никак. "Что здесь будет весной, когда растёт снег, страшно представить," - пишет местный житель.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
13:33 | pkulik
Центр Сочи утопает в снегу
153 3
30.01 20:20 | tim777
"Двухцветная Яуза": река окрасилась в кремовый цвет в районе Преображенской набережной
51 0
08:54 | Елена
Жители Иркутска просят осветить дорогу в детский сад
39 0
29.01 00:14 | starosta24
Как таксист пытался ночью слить с моей машины бензин
7 0
19.12.2016 14:16 | aleksdolf
Горы мусора образовались во дворах домов в Астрахани