Горы мусора скопились во дворах домов в Оренбургской области

Автор: Ericovich Дата публикации: 14:30

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Очень редко вывозят мусор из поселка Ж/д разъезд № 20. Об этом сообщает мобильный репортёр из Оренбургской области и присылает кадры с улицы Газовиков. Здесь, как видно на кадрах, мусорные контейнеры переполнены, отходы лежат даже на земле. Администрация на эту проблему, по словам автора видео, не реагирует никак. "Что здесь будет весной, когда растёт снег, страшно представить," - пишет местный житель.