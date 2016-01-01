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Скорая помощь попала в ДТП в Ульяновске

Автор:
Barbus911
Дата публикации:
14:11
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ДТП с участием автомобиля медиков произошло 30 января. Последствия аварии снял на видео мобильный репортёр.

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