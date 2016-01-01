Скорая помощь попала в ДТП в Ульяновске
- Автор:
- Barbus911
- Дата публикации:
- 14:11
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- 24
ДТП с участием автомобиля медиков произошло 30 января. Последствия аварии снял на видео мобильный репортёр.
- 24
Медиаисследование "Мобильный репортер"
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ДТП с участием автомобиля медиков произошло 30 января. Последствия аварии снял на видео мобильный репортёр.
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