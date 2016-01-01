Мародёры грабят горящее судно "Yeruslan" в Амурском заливе (ВИДЕО)

Автор: Artur Дата публикации: 14:45

106

106 0

В акватории Амурского залива во Владивостоке произошло возгорание на борту судна "Еруслан". Кадры с места ЧП прислал мобильный репортёр.

106

106 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177912

Как сообщается, транспорт принадлежит компании из Юго-восточной Азии Claner Shipping Ltd., Hong Kong, China. Ходил под флагом Камбоджи. Судовладелец задолжал экипажу, после чего судно было арестовано судом Владивостока. Теперь оно простаивает в акватории Амурского залива - уже более двух лет.