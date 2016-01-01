Мародёры грабят горящее судно "Yeruslan" в Амурском заливе (ВИДЕО)
- Автор:
- Artur
- Дата публикации:
- 14:45
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В акватории Амурского залива во Владивостоке произошло возгорание на борту судна "Еруслан". Кадры с места ЧП прислал мобильный репортёр.Как сообщается, транспорт принадлежит компании из Юго-восточной Азии Claner Shipping Ltd., Hong Kong, China. Ходил под флагом Камбоджи. Судовладелец задолжал экипажу, после чего судно было арестовано судом Владивостока. Теперь оно простаивает в акватории Амурского залива - уже более двух лет.
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