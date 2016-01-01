Петербуржец обнаружил в сахарном песке осколки стекла

Автор: Недовольный Кот Дата публикации: 15:59

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Мобильный репортёр приобрёл упаковку сахарного песка в одном из супермаркетов города, расположенного на лице Краснопутиловской, и обнаружил в продукте весьма неприятный и даже опасный "сюрприз".

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29 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177913

По словам автора видео, в пачке сахара от производителя ООО «Легион» РФ были обнаружены битые бутылочные стёкла и зёрна гречки. Мужчина бьёт тревогу и рекомендует другим жителям Санкт-Петербурга быть осторожными при покупке.