Смельчак прокатился на диване по дорогам посёлка Хор в Хабаровском крае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:12
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Ничего необычного, просто утро в поселке Хор - комментируют пользователи вот это видео. Прокатиться на диване, прицепленном тросом к автомобилю, решил один из местных жителей.Далеко уехать, как видно на кадрах, не удалось. Произошло небольшое ДТП - диван занесло, отвалился подлокотник, пассажир упал, и ему пришлось догонять мягкий прицеп. Но обошлось, как сообщается, без пострадавших. Правда, в ГИБДД вряд ли бы оценили такое развлечение.
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