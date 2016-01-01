Смельчак прокатился на диване по дорогам посёлка Хор в Хабаровском крае

Автор: mreportertv Дата публикации: 15:12

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Ничего необычного, просто утро в поселке Хор - комментируют пользователи вот это видео. Прокатиться на диване, прицепленном тросом к автомобилю, решил один из местных жителей.

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177914