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Главная  /  Репортажи  /  Смельчак прокатился на диване по дорогам посёлка Хор в Хабаровском крае

Смельчак прокатился на диване по дорогам посёлка Хор в Хабаровском крае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:12
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Ничего необычного, просто утро в поселке Хор - комментируют пользователи вот это видео. Прокатиться на диване, прицепленном тросом к автомобилю, решил один из местных жителей.

Далеко уехать, как видно на кадрах, не удалось. Произошло небольшое ДТП - диван занесло, отвалился подлокотник, пассажир упал, и ему пришлось догонять мягкий прицеп. Но обошлось, как сообщается, без пострадавших. Правда, в ГИБДД вряд ли бы оценили такое развлечение.

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Комментарии (0)

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