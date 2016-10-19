Кенгуру перепрыгнул через велосипедиста в Австралии

Автор: mreportertv Дата публикации: 15:52

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"Ни одно животное при съёмке видео не пострадало," - уверяет автор этого ролика из австралийского города Аделаида.

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177916