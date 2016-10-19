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Кенгуру перепрыгнул через велосипедиста в Австралии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:52
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"Ни одно животное при съёмке видео не пострадало," - уверяет автор этого ролика из австралийского города Аделаида.

Да и герою этих кадров - крупно повезло, как отмечают в комментариях пользователи Сети. Во время велопрогулки из кустов внезапно выпрыгнул кенгуру. Сумчатое пролетело прямо над головой одного из велосипедистов. Мужчина успел пригнуться, и столкновения с животным удалось избежать.

Прыжок попал в объектив камеры, закреплённой на багажнике движущегося впереди велосипеда. Видео за пару дней набрало более полусотни тысяч просмотров.
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