Зимние гонки устроили в Татарстане
- Автор:
- maratkoreetz
- Дата публикации:
- 09:22
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Свое мастерство в управлении автомобилем на переднем, заднем и полном приводе показали автолюбители в городе Азнакаево.
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Медиаисследование "Мобильный репортер"
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Свое мастерство в управлении автомобилем на переднем, заднем и полном приводе показали автолюбители в городе Азнакаево.
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