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Зимние гонки устроили в Татарстане

Автор:
maratkoreetz
Дата публикации:
09:22
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Свое мастерство в управлении автомобилем на переднем, заднем и полном приводе показали автолюбители в городе Азнакаево.

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