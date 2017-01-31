Троллейбус столкнулся с уборочным грузовиком в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 17:46

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31 января в центре Москвы в районе Якиманка произошло ДТП с участием общественного транспорта и коммунальной техники. При выезде на Малый Каменный мост троллейбус столкнулся с уборочным грузовиком "Камаз". Троллейбус маршрута №4 двигался по участку Кремлёвского кольца со стороны улицы Большая Якиманка в направлении улицы Серафимовича. На пересечении с Кадашевской набережной уборочный грузовик "Камаз" сбросил скорость перед поворотом. Женщина, управлявшая троллейбусом не успела вовремя остановится и врезалась в заднюю часть грузовика. Так как троллейбус двигался к конечной остановке, в его салоне пассажиров было немного. В результате аварии никто серьёзно не пострадал. Тем не менее транспортные средства получили различные механические повреждения. Авария произошла возле поста ДПС и дежуривший на этом месте сотрудники ГИБДД в оперативном порядке убрал аварийный транспорт во избежание образования заторов на оживленном участке дороги. Позже на место ДТП прибыли представители мосгортранса. Обстоятельства ДТП устанавливаются.