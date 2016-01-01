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Главная  /  Репортажи  /  Экскаватор застрял в реке в Сочи при попытки очистить её от ила

Экскаватор застрял в реке в Сочи при попытки очистить её от ила

Автор:
AndreiOZZ
Дата публикации:
01:10
  • 30
  • 0

Отправили экскаватор почистить реку от ила, но он в ней завяз.

  • 30
  • 0

Комментарии (0)

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