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В районе Дорогомилово появится улица Андрея Карлова

Автор:
tim777
Дата публикации:
17:45
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На западе Москвы в районе Дорогомилово, неподалеку от здания МИД улицу соединяющую Кутузовский проспект и Большую Дорогомиловскую переименуют в честь убитого в Турции посла Андрея Карлова. Имя дипломата получит Проектируемый проезд №1968, расположенный между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей. Кроме того, в честь Андрея Карлова будет названа школа № 648 на севере, где он получил среднее образование. Сейчас в учебном заведении создана выставка, посвященная памяти дипломата. Напомним, что Андрей Карлов был убит в декабре прошлого года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. МИД РФ назвал произошедшее терактом. По факту убийства российского дипломата ведется расследование

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