Нечищенные дороги в подмосковной деревне Тимоново Солнечногорского района

Автор: Евгений Лашкевич Дата публикации: 02:44

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Согласно публичной кадастровой карте, территория бывшего военного городка Тимоново уже является землями населенных пунктов, согласно главе 15 ЗК РФ такими признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских населенных пунктов ч. 2 отделенные чертой от других категорий (ст. 83 ЗК РФ). Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 28 декабря 2004 г.) в зависимости от численности расположения, структуры и целей к типам муниципальных образований относятся: сельские населенные пункты, городские населенные пункты, поселения, муниципальный район, городской округ, внутригородская территория города федерального значения, муниципальное образование, межселенная территория (ст. 2 п. 1). Соответственно этому определяются и полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности (ст. 8 ГК РФ). То есть данная земля уже не имеет ни кого отношения к министерству обороны. Однако в декабре был проведён аукцион №0848300066116000647 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, искусственных сооружений, объектов обстановки пути автомобильных дорог, технических средств регулирования дорожного движения на территории муниципального образования городское поселение Солнечногорск Солнечногорского муниципального района Московской области в 2017 году. Но в тех.задании контракта Тимоново отсутствует. и мы снова мучаемся, фуры не могут подвести продукты к некоторым супермаркетам!