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В результате ДТП в Набережных Челнах оказались перекрыты все пять полос движения

Автор:
Альберт Рахимов
Дата публикации:
01:55
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В результате ДТП в Набережных Челнах оказались перекрыты все пять полос движения.

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