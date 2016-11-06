Сова в городе Барнауле
- Автор:
- vkontakte22480982
- Дата публикации:
- 01:41
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- 8
В город прилетела сова. Местные птицы недовольны.
- 8
Медиаисследование "Мобильный репортер"
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В город прилетела сова. Местные птицы недовольны.
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