ЖКХ зажигает : Рабочий наматывал моточасы на тракторе на одном месте
- Автор:
- Евгений
- Дата публикации:
- 01:22
-
- 30
На небольшом участке дороги, соединяющей улицы Сумская и Днепропетровская, рабочий на тракторе наматывал моточасы на одном месте, пока не увидел видеокамеру и сотрудников полиции. Восемь раз проехал туда и обратно по чистому участку, в то время как тротуары под слоем снега. У сотрудников полиции возникли вопросы, только по поводу видеосъемки. С какой целью производится видеосъемка. Объяснил цель, на что последовала реплика, что я слежу за ЖКХ. У меня проверили документы и я продолжил съемку.
- 30
Комментарии (0)