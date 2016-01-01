ЖКХ зажигает : Рабочий наматывал моточасы на тракторе на одном месте

Автор: Евгений Дата публикации: 01:22

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На небольшом участке дороги, соединяющей улицы Сумская и Днепропетровская, рабочий на тракторе наматывал моточасы на одном месте, пока не увидел видеокамеру и сотрудников полиции. Восемь раз проехал туда и обратно по чистому участку, в то время как тротуары под слоем снега. У сотрудников полиции возникли вопросы, только по поводу видеосъемки. С какой целью производится видеосъемка. Объяснил цель, на что последовала реплика, что я слежу за ЖКХ. У меня проверили документы и я продолжил съемку.