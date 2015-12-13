Автомобильные "подснежники" в Тольятти
- Автор:
- Олеся Морозова
- Дата публикации:
- 21:59
-
- 8
Люди, радуйтесь, что у вас есть парковочное место, пусть не собственное и почти почищеное, и в машину пусть не с разу, но попадете.
- 8
Медиаисследование "Мобильный репортер"
В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)
В порту Владивостока горит судно
В Хабаровске сгорел пассажирский автобус
Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы
Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме
Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1
Над жителями Иваново нависли опасные сугробы
Авария на тепловых сетях произошла в Кировском районе Кемерово
Люди, радуйтесь, что у вас есть парковочное место, пусть не собственное и почти почищеное, и в машину пусть не с разу, но попадете.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)