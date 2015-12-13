Автомобильные "подснежники" в Тольятти

Автор: Олеся Морозова Дата публикации: 21:59

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Люди, радуйтесь, что у вас есть парковочное место, пусть не собственное и почти почищеное, и в машину пусть не с разу, но попадете.