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Капризы погоды на севере, за полярным кругом

Автор:
SavOnOff
Дата публикации:
31.01 23:45
  • 13
  • 1

Метель за полярным кругом. Явление не редкое, но чтобы так! Такое бывает не часто.

  • 13
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    31.01 23:11
    Уважаемый автор, укажите, пожалуйста, адрес места события. Спасибо.
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