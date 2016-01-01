Столичные пернатые облюбовали полынью Водоотводного канала

Автор: tim777 Дата публикации: 31.01 23:30

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Столичные пернатые в поисках тепла и корма облюбовали полынью возле сточного коллектора в Водоотводном канале. Большое количество уток скопились на небольшом участке реки где сохранилось течение. Местные жители сообщают о том, что подобных птичьих локаций на реке несколько. В основном они находятся возле мостов, где нередко могут получить корм от горожан. Так, жители Замоскворечья сообщают что большое количество уток они видят в районе Озерковской набережной а также под Чугунным мостом. С приходом холодов уткам и примкнувшим к ним голубям все сложнее найти пропитание, поэтому они выбирают наиболее теплые места в полынье неподалеку от набережных где большой трафик пешеходов.