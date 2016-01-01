Медиаисследование "Мобильный репортер"

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

В Ялте выпал первый снег

Авария на тепловых сетях произошла в Кировском районе Кемерово

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На строящемся храме святителя Николая Мирликийского в Бирюлёво установили главный купол

На строящемся храме святителя Николая Мирликийского в Бирюлёво установили главный купол

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
01:01
  • 30
  • 0

На новом строящемся храме святителя Николая Мирликийского в Бирюлёво Западное установили главный купол и крест. Операция по по установке купола началась около полудня. С помощью строительного крана, рабочие демонтировали временные кровли из металлоконструкций. Затем медленно начался и сам подъём главного купола. В течение часа, купол был поднят на высоту около 40 метров и плавно поставлен на своё постоянное место. Затем рабочие занялись закреплением внутреннего каркаса купола с несущими стенами храма. Через некоторое время на вершину купола был поднят и установлен крест. Строительство нового храма святителя Николая Мирликийского началось в конце 2012 года.

  • 30
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
01:47 | Uwis
Выставка лоскутного шитья «Душа России» проходит в ГУМе
30 0
01:22 | Евгений
ЖКХ зажигает : Рабочий наматывал моточасы на тракторе на одном месте