На строящемся храме святителя Николая Мирликийского в Бирюлёво установили главный купол

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На новом строящемся храме святителя Николая Мирликийского в Бирюлёво Западное установили главный купол и крест. Операция по по установке купола началась около полудня. С помощью строительного крана, рабочие демонтировали временные кровли из металлоконструкций. Затем медленно начался и сам подъём главного купола. В течение часа, купол был поднят на высоту около 40 метров и плавно поставлен на своё постоянное место. Затем рабочие занялись закреплением внутреннего каркаса купола с несущими стенами храма. Через некоторое время на вершину купола был поднят и установлен крест. Строительство нового храма святителя Николая Мирликийского началось в конце 2012 года.