Плотный туман окутал Челябинск

Автор: Олеся Авдеева Дата публикации: 08:23

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Как предполагают местные жители, этот туман - результат плохой работы очистных сооружений в городе: "Вот так работают очистные сооружения Челябинска и ежедневно отравляют людей!" - пишет мобильный репортёр.

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177956