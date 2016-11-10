Плотный туман окутал Челябинск
- Автор:
- Олеся Авдеева
- Дата публикации:
- 08:23
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Как предполагают местные жители, этот туман - результат плохой работы очистных сооружений в городе: "Вот так работают очистные сооружения Челябинска и ежедневно отравляют людей!" - пишет мобильный репортёр.Кадры были сняты утром 1 февраля. Дорогу от улицы Индустриальной к Свердловскому проспекту заволокло густой дымкой: "Врезались в густой белый туман, очень вонючий!" - пишет автор видео. Местами пелена рассеивалась, а порой - сгущалась настолько сильно, что видимость на дороге, по словам автомобилистов, была близкой к нулю. Машины двигались с включёнными "аварийками".
Известно, что в городской черте нередко наблюдается переходная ступень между сухими и влажными туманами — такие туманы состоят из водяных частиц вместе с достаточно большими массами пыли, дыма и копоти. Это — так называемые грязные, городские туманы, являющиеся следствием присутствия в воздухе больших городов массы твердых частиц, выбрасываемых при топке дымовыми, а ещё в большей степени — фабричными трубами. Впрочем, синоптики на утро 1 февраля прогнозировали пасмурную погоду на улицах города.
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