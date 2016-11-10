Медиаисследование "Мобильный репортер"

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

В Ялте выпал первый снег

Авария на тепловых сетях произошла в Кировском районе Кемерово

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Плотный туман окутал Челябинск

Плотный туман окутал Челябинск

Автор:
Олеся Авдеева
Дата публикации:
08:23
  • 14
  • 0

Как предполагают местные жители, этот туман - результат плохой работы очистных сооружений в городе: "Вот так работают очистные сооружения Челябинска и ежедневно отравляют людей!" - пишет мобильный репортёр.

Кадры были сняты утром 1 февраля. Дорогу от улицы Индустриальной к Свердловскому проспекту заволокло густой дымкой: "Врезались в густой белый туман, очень вонючий!" - пишет автор видео. Местами пелена рассеивалась, а порой - сгущалась настолько сильно, что видимость на дороге, по словам автомобилистов, была близкой к нулю. Машины двигались с включёнными "аварийками".

Известно, что в городской черте нередко наблюдается переходная ступень между сухими и влажными туманами — такие туманы состоят из водяных частиц вместе с достаточно большими массами пыли, дыма и копоти. Это — так называемые грязные, городские туманы, являющиеся следствием присутствия в воздухе больших городов массы твердых частиц, выбрасываемых при топке дымовыми, а ещё в большей степени — фабричными трубами. Впрочем, синоптики на утро 1 февраля прогнозировали пасмурную погоду на улицах города.
  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 1
02:44 | Евгений Лашкевич
Нечищенные дороги в подмосковной деревне Тимоново Солнечногорского района
81 4
18.01 09:45 | Аноним
Жители Челябинска жалуются на густой смог
28 3
31.01 09:27 | Аноним
Житель Челябинска недоволен работой местного МРЭО
62 1
31.01 15:59 | Недовольный Кот
Петербуржец обнаружил в сахарном песке осколки стекла
44 0
10.11.2016 16:43 | Pasha19msk
Москву окутал густой туман