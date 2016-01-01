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Главная  /  Репортажи  /  Недоснесённые бараки Брянска

Недоснесённые бараки Брянска

Автор:
Sereda
Дата публикации:
00:43
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Снос бараков в городе Брянске затянулся на неопределенный срок

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