Фестиваль "Ледовая Москва" на Поклонной горе продлили до 26 февраля

Автор: Uwis Дата публикации: 16:13

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Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" на Поклонной горе продлили до 26 февраля.