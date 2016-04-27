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Главная  /  Репортажи  /  9 человек погибли в лобовом ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве

9 человек погибли в лобовом ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве

Автор:
Денис Гребенник
Дата публикации:
16:35
  • 2931
  • 3

Девять человек стали жертвами в серьёзном ДТП в Новой Москве. На Варшавском шоссе, напротив деревни Коротыгино лоб в лоб столкнулись автомобили "УАЗ" и "Тойота". От сильного удара. автомобиль "УАЗ" загорелся. В результате аварии на месте погибли 9 человек. На место выехали сотрудники ГИБДД, пожарные и следственно-оперативная группа.

ВНИМАНИЕ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА (18+)
  • 2931
  • 3

Комментарии (3)

  • MR_Denis
    16:45
    Денис, вы автор этого видео?
  • Гринфельд Павел
    17:04
    Репортаж показан по ТК "Москва 24" в 17:02 01.02.17
  • Денис Гребенник
    17:42
    Да Денис, автор я. Я понимаю что вопросы про ракурсы и планы будут, но я ехал не на своём авто с людьми и останавливаться не было времени.
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