9 человек погибли в лобовом ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве

Автор: Денис Гребенник Дата публикации: 16:35

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Девять человек стали жертвами в серьёзном ДТП в Новой Москве. На Варшавском шоссе, напротив деревни Коротыгино лоб в лоб столкнулись автомобили "УАЗ" и "Тойота". От сильного удара. автомобиль "УАЗ" загорелся. В результате аварии на месте погибли 9 человек. На место выехали сотрудники ГИБДД, пожарные и следственно-оперативная группа.

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