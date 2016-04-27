9 человек погибли в лобовом ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве
- Автор:
- Денис Гребенник
- Дата публикации:
- 16:35
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Девять человек стали жертвами в серьёзном ДТП в Новой Москве. На Варшавском шоссе, напротив деревни Коротыгино лоб в лоб столкнулись автомобили "УАЗ" и "Тойота". От сильного удара. автомобиль "УАЗ" загорелся. В результате аварии на месте погибли 9 человек. На место выехали сотрудники ГИБДД, пожарные и следственно-оперативная группа.ВНИМАНИЕ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА (18+)
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