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Нечищенные дороги в подмосковном в Солнечногорске-7

Автор:
Аноним
Дата публикации:
00:37
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Очистка дорог от снега не производится, люди падают, ломают руки, ноги и т.д. Каждый день происходят ДТП.

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Комментарии (0)

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