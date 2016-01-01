Нечищенные дороги в подмосковном в Солнечногорске-7
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 00:37
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Очистка дорог от снега не производится, люди падают, ломают руки, ноги и т.д. Каждый день происходят ДТП.
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Медиаисследование "Мобильный репортер"
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Очистка дорог от снега не производится, люди падают, ломают руки, ноги и т.д. Каждый день происходят ДТП.
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