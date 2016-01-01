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В центре Москвы произошел серьезный пожар в жилом доме

Автор:
Sargo
Дата публикации:
18:29
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Серьезный пожар в жилом доме в Грузинском переулке. Площадь пожара 50 кв. метров. Спасены 4 человека.

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