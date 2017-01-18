На востоке столицы встали трамваи
- Автор:
- Стрелец
- Дата публикации:
- 18:28
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На востоке Москвы на улице Краснобогатырская в связи с отсутствием напряжения в контактной сети полностью остановлено трамвайное движение.
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Медиаисследование "Мобильный репортер"
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На востоке Москвы на улице Краснобогатырская в связи с отсутствием напряжения в контактной сети полностью остановлено трамвайное движение.
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