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На востоке столицы встали трамваи

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
18:28
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На востоке Москвы на улице Краснобогатырская в связи с отсутствием напряжения в контактной сети полностью остановлено трамвайное движение.

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