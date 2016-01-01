Девять человек погибли и трое пострадали в крупном ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

Автор: Разведчик Дата публикации: 18:39

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Девять человек стали жертвами серьезного ДТП, которое произошло днем, 1 февраля, на территории Троицкого округа Москвы. Столкнулись УАЗ, Тойота и Фольксваген. Тойота с киргизскими номерами двигалась по Варшавскому шоссе в сторону Москвы. У поворота на деревню Коротыгино Тойота столкнулась с автомобилем УАЗ, который выполнял поворот. Скорость Тойоты была очень высокой и водитель не успел затормозить. После сильного столкновения автомобили разбросало по проезжей части, также в машины врезался микроавтобус Фольксваген, водитель которого не успел увернуться от аварийных машин. После ДТП у автомобиля УАЗ разорвало топливный бак. Это спровоцировало моментальное возгорание. В искореженном салоне УАЗа оказались зажаты три человека, они не смогли выбраться, а очевидцам не удалось потушить сильное пламя. В результате трое мужчин сгорели заживо. Это водитель и два пассажира. Еще один пассажир УАЗа получил тяжелые травмы, но его удалось вытащить из пылающей машины очевидцам. В автомобиле Тойота погибли 5 человек, все они граждане Киргизии, которые направлялись в миграционный центр Сахарово, что в нескольких километрах от места аварии. Еще три человека из Тойоты были срочно доставлены в больницы вертолетами ГКУ "МАЦ". На месте аварии работают следователи, пожарные, несколько отрядов МЧС, которые извлекают тела погибших. Движение в обе стороны по шоссе затруднено.