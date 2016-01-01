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Девять человек погибли и трое пострадали в крупном ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

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Девять человек погибли и трое пострадали в крупном ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
18:39
  • 493
  • 2

Девять человек стали жертвами серьезного ДТП, которое произошло днем, 1 февраля, на территории Троицкого округа Москвы. Столкнулись УАЗ, Тойота и Фольксваген. Тойота с киргизскими номерами двигалась по Варшавскому шоссе в сторону Москвы. У поворота на деревню Коротыгино Тойота столкнулась с автомобилем УАЗ, который выполнял поворот. Скорость Тойоты была очень высокой и водитель не успел затормозить. После сильного столкновения автомобили разбросало по проезжей части, также в машины врезался микроавтобус Фольксваген, водитель которого не успел увернуться от аварийных машин. После ДТП у автомобиля УАЗ разорвало топливный бак. Это спровоцировало моментальное возгорание. В искореженном салоне УАЗа оказались зажаты три человека, они не смогли выбраться, а очевидцам не удалось потушить сильное пламя. В результате трое мужчин сгорели заживо. Это водитель и два пассажира. Еще один пассажир УАЗа получил тяжелые травмы, но его удалось вытащить из пылающей машины очевидцам. В автомобиле Тойота погибли 5 человек, все они граждане Киргизии, которые направлялись в миграционный центр Сахарово, что в нескольких километрах от места аварии. Еще три человека из Тойоты были срочно доставлены в больницы вертолетами ГКУ "МАЦ". На месте аварии работают следователи, пожарные, несколько отрядов МЧС, которые извлекают тела погибших. Движение в обе стороны по шоссе затруднено.

  • 493
  • 2

Комментарии (2)

  • tim777
    19:19
    АГН в 19:13: http://www.mskagency.ru/materials/2633550
  • tim777
    20:02
    М24 в 19:17: http://tv.m24.ru/videos/122351
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