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Главная  /  Репортажи  /  Один человек погиб в результате пожара в Грузинском переулке

Один человек погиб в результате пожара в Грузинском переулке

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:08
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1 февраля вечером на пуль дежурного "101" поступил сигнал о возгорании в жилом доме по адресу Грузинский переулок д.10. К моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь перекинулся на вышележащие этажи здания. Из окон квартиры с обоих сторон здания наблюдалось открытое горение. В ходе тушения сотрудники МЧС спасли 6 человек и ещё 10 было эвакуировано. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что в Грузинском пер., д. 10 на балконе девятого этажа жилого дома произошел пожар на площади около 50 кв. м. В 18:08 возгорание было локализовано. В настоящий момент пожар ликвидирован. В ходе разбора завалов в очаге пожара был обнаружен один погибший. Движение транспорта по Грузинскому переулку перекрыто. Специалистам МЧС и дознавателям предстоит установить все обстоятельства произошедшего пожара.

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