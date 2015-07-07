На юго-западе Москвы заметили дятла

Автор: Аноним Дата публикации: 02.02 15:44

39

39 2

Лесной доктор прилетел на улицу имени Цюрупы во вторник днём. "За работой" его и застал мобильный репортёр и запечатлел редкого гостя на видео.