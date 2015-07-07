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На юго-западе Москвы заметили дятла

Автор:
Аноним
Дата публикации:
02.02 15:44
  • 39
  • 2

Лесной доктор прилетел на улицу имени Цюрупы во вторник днём. "За работой" его и застал мобильный репортёр и запечатлел редкого гостя на видео.

  • 39
  • 2

Комментарии (2)

  • MRSlava
    07.07.2015 22:32
    Уважаемый автор, напишите, пожалуйста, полный адрес. Спасибо.
  • xenbar
    02.02 15:56
    Это вполне себе московский район Черемушки. Цюрупы, 10
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