Тёмный вечер на улице Каминского в посёлке Таманский Краснодарского края

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Местная Власть во главе Темрюкского района Краснодарского края Бабенкова Ф.В. в своих письмах отвечает нам, что улица Каминского не ЯВЛЯЕТСЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ. По мнению Власти и люди не являются людьми. Как можно безопасно идти по данной дороге? Но местная Власть, ничего не делает для безопасного передвижения граждан по улицам поселка Таманский.