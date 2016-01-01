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Главная  /  Репортажи  /  Какао и розовые бананы заплодоносили в «Аптекарском огороде»

Какао и розовые бананы заплодоносили в «Аптекарском огороде»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:10
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В Викторной оранжерее «Аптекарского огорода» впервые можно увидеть плоды какао, или шоколадного дерева, и бархатных (розовых) бананов. Для какао свойственна каулифлория — плоды крепятся непосредственно к стволу дерева, а не к ветвям. По форме крупные плоды похожи на лимон, вытянутую дыню или же огурец. Внутри плода какао — от 20 до 60 какао-бобов, окруженных светлой мякотью. Их используют для приготовления какао-массы, какао-порошка и шоколада. В благоприятных условиях какао плодоносит круглый год с 5-летнего возраста. Высота деревьев — до 8 метров, родина — тропики Южной и Центральной Америки.

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