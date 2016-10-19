Результаты встречи редакторов СМИ и блогеров Волгограда

Автор: Afishi Дата публикации: 01:39

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Сегодня днем провели собрание представителей СМИ и блогеров Волгограда, на котором обсуждали общие проблемы и варианты развития рынка. Есть у нас спонсоры и инвесторы для развития киосков? Сегодня в гостинице Южная г. Волгоград в рамках мероприятия "Встреча главных редакторов СМИ и блогеров", при поддержке "Клуб Деловое Поволжье" обсудили ситуацию со сносом газетных киосков в г. Волгограде. По данным СМИ сейчас в г. Волгограде существуют 205 киосков по реализации прессы. После сноса планируется оставить 44 киоска. Присутствующие предложили создать единый формат киосков нового поколения. Однако, сумма одного такого киоска составляет 325 тыс. руб. за 1 киоск. Сумма не маленькая. И, с учетом того, что у предприятия "Союзпечать" в настоящее время имеются миллионные долги, вряд ли оно сможет потянуть создание таких киосков. Отметили так же и тот факт, что киоски, реализующие продукты питания не окажутся в убытке, так как у них оборот товара значительно больше, чем у киосков с прессой. Присутствующие высказались о том, что нецелесообразно убирать газетные киоски совсем. Одним из предложений было оставить киоски в более проходимых местах, придав им более современный вид (обшить пластиком и т.д.). Данные предложения должны быть тщательно проанализированы и вынесены на обсуждение власти и общественности.