Переустройство остановочного пункта "Северянин"

Автор: Uwis Дата публикации: 01:49

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Работы по переустройству остановочного пункта "Северянин" уже идут полным ходом и должны будут завершиться к началу 2018 года: на 400 метров будут передвинуты платформы к станции "Ростокино", что существенно сократит путь пассажиров с радиального на кольцевое направление. Сейчас такая пересадка занимает порядка 10 минут и особо торопливые пассажиры сокращают свой маршрут через проломы в ограждении, часто подвергая себя опасности быть сбитыми поездами.