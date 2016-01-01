Гололёд сковал дорогу у детской поликлиники во Владивостоке

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Автомобили с трудом преодолевают опасный участок дороги на 1-й улице. Тяжело и мамам с детьми. Об этом сообщает мобильный репортёр.

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178007

Так, по словам автора видео, из-за бесплатного "катка" водитель одного из автомобилей не справился с управлением и врезался в столб. Другие автомобилисты стараются"Для того, чтобы обезопасить водителей и пешеходов, достаточно посыпать скользкий участок улицы песком или реагентами," - пишет мобильный репортёр. Местные жители надеются, что власти обратят внимание на этот ролик и примут меры для решения этой проблемы.