Медиаисследование "Мобильный репортер"

Девять человек погибли и трое пострадали в крупном ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

9 человек погибли в лобовом столкновении машин в Подмосковье (ВИДЕО)

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Гололёд сковал дорогу у детской поликлиники во Владивостоке

Гололёд сковал дорогу у детской поликлиники во Владивостоке

Автор:
mario_zhivozhelli
Дата публикации:
09:27
  • 18
  • 0

Автомобили с трудом преодолевают опасный участок дороги на 1-й улице. Тяжело и мамам с детьми. Об этом сообщает мобильный репортёр.

Так, по словам автора видео, из-за бесплатного "катка" водитель одного из автомобилей не справился с управлением и врезался в столб. Другие автомобилисты стараются

"Для того, чтобы обезопасить водителей и пешеходов, достаточно посыпать скользкий участок улицы песком или реагентами," - пишет мобильный репортёр. Местные жители надеются, что власти обратят внимание на этот ролик и примут меры для решения этой проблемы.
  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 0
01:27 | serpvideo.ru
ДТП на перекрёстке в Серпухове (камера наблюдения)
13 0
09:07 | le_38
Глыбы снега по-прежнему нависают над прохожими в Усть-Куте
10 0
08:46 | director
В Новосибирске тротуар завален снегом
64 0
31.01 08:54 | Елена
Жители Иркутска просят осветить дорогу в детский сад
76 2
01.02 09:10 | LaimeLaim
Автомобиль такси снёс светофор на проспекте Вернадского