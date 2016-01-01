Медиаисследование "Мобильный репортер"
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Глыбы снега по-прежнему нависают над прохожими в Усть-Куте
Глыбы снега по-прежнему нависают над прохожими в Усть-Куте
- Автор:
- le_38
- Дата публикации:
- 09:07
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Почти две недели снег с крыши дома №54 на улице Пушкина - не убирают. При том, что прямо под снежными пластами располагается вход в продуктовый магазин. И, как видно на кадрах, здесь постоянно проходят люди - не подозревающие о нависшей над их головами опасности, как отмечает мобильный репортёр. Предыдущий репортаж
с этим домом в главной роли мобильный репортёр снимал 20 января. С тех пор - ничего не изменилось: "Управляющая компания - УК "Веста", директор Никитин - даже не думает устранять скрытую угрозу," - пишет автор видео.
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