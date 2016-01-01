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Главная  /  Репортажи  /  Уменьшенные дорожные знаки устанавливают на Большой Никитской улице в Москве

Уменьшенные дорожные знаки устанавливают на Большой Никитской улице в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
02.02 15:08
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В Москве начали установку дорожных знаков нового формата. Сегодня, 2 февраля, заметно преобразится пересечение двух улиц в центре Москвы - Большой Никитской и Моховой. Новые знаки компактнее старых почти в два раза — они стали меньше в высоту и в ширину на 20 сантиметров. В ближайшие дни такую же работу проделают на Малой Никитской, в Гранатном переулке, Брюсовом и Скарятинском переулке. Так что водителям на этих улицах сейчас стоит быть более внимательными.

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