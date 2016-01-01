Уменьшенные дорожные знаки устанавливают на Большой Никитской улице в Москве

Автор: Uwis Дата публикации: 02.02 15:08

50

50 0

В Москве начали установку дорожных знаков нового формата. Сегодня, 2 февраля, заметно преобразится пересечение двух улиц в центре Москвы - Большой Никитской и Моховой. Новые знаки компактнее старых почти в два раза — они стали меньше в высоту и в ширину на 20 сантиметров. В ближайшие дни такую же работу проделают на Малой Никитской, в Гранатном переулке, Брюсовом и Скарятинском переулке. Так что водителям на этих улицах сейчас стоит быть более внимательными.