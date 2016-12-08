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Главная  /  Репортажи  /  Зебра напала на смотрителя зоопарка в Китае

Зебра напала на смотрителя зоопарка в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
02.02 15:21
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Один из смотрителей зоопарка в Китае подвергся нападению … зебры.

Судя по этим кадрам, она схватила мужчину за руку и стала таскать его за собой по земле. При этом, делала это достаточно агрессивно. Коллеги кинулись на помощь мужчине, прихватив с собой большую палку. Но остановить зебру им не удалось - она уволокла смотрителя в лесополосу.

Как сообщается, сотрудник зоопарка остался жив, но получил травмы. При этом, все происходившее не на шутку взволновало посетителей - на записи слышны испуганные голоса.

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