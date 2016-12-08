Зебра напала на смотрителя зоопарка в Китае

Автор: mreportertv Дата публикации: 02.02 15:21

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Один из смотрителей зоопарка в Китае подвергся нападению … зебры.

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178030