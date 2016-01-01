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Сурок в московском зоопарке спит в День сурка

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
02.02 15:23
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Сурок в московском зоопарке спит в День сурка под метровым слоем снега, зарывшись перед спячкой в землю.

  • 32
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