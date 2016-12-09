Лыжник спускался с горы и врезался в дерево
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 02.02 15:35
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Где снято это видео - неясно. Но из-за этого оно не становится менее забавным. Правда, самому человеку, который попал в объектив камеры, вряд ли было смешно.Он, вроде бы, рассчитал маршрут лыжного спуска. Но - то ли трасса оказалась сложной, то ли координация подвела. Вот спортсмен и совершил явно незапланированный кульбит в экстремальном стиле.
Полетел с горки, перевернулся, упал на снег и - в довершение всех бед - врезался в дерево. Правда, поднялся, как видно на кадрах, самостоятельно. А значит - серьёзных травм не получил.
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