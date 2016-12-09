Лыжник спускался с горы и врезался в дерево

Автор: mreportertv Дата публикации: 02.02 15:35

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Где снято это видео - неясно. Но из-за этого оно не становится менее забавным. Правда, самому человеку, который попал в объектив камеры, вряд ли было смешно.

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27 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178032