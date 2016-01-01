Медиаисследование "Мобильный репортер"

Грузовой состав сошёл с рельсов в Свердловской области

Один человек погиб в результате пожара в Грузинском переулке

Девять человек погибли и трое пострадали в крупном ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

9 человек погибли в лобовом столкновении машин в Подмосковье (ВИДЕО)

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Сочи коровы остановили электричку

В Сочи коровы остановили электричку

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
02.02 15:41
  • 28
  • 1

Забавный инцидент, как сообщается, произошел в курортном городе несколько дней назад. Животные неспешно шли по железной дороге и заблокировали движение составов. На звуковые сигналы “Ласточки”, как видно на кадрах, они не реагировали. Скоростному поезду пришлось в прямом смысле плестись за беспечными бурёнками.

Как долго продолжалась эта процессия, осталось за кадром.
  • 28
  • 1

Комментарии (1)

  • Демидова Наталья
    02.02 22:17
    Прикольно! Если бы еще камеру горизонтально держали- вообще было бы здорово!
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

67 0
02.02 12:05 | nokia6500
Грузовой состав сошёл с рельсов в Свердловской области
69 1
02.02 14:34 | ulica_kaminskogo
В посёлке Таманский жители назвали улицу в честь губернатора из-за разбитой дороги (ВИДЕО)
29 0
30.01 15:37 | Kris1783
В деревне Кудрово остались зимовать утки
71 1
12.01 14:33 | mreportertv
Жители Украины приспособили колесо от ЗИЛа для уборки снега
25 0
02.02 12:50 | Rira-pauls
В Сочи забросали снегом пандус у входа в поликлинику