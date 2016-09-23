Открытие мемориальной доски на здании МГИК в память о погибших в крушении Ту-154 выпускниках и студентах

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2 февраля, на 40-й день после катастрофы самолёта Ту-154, в Химках увековечили память студентов и выпускников Московского государственного института культуры, погибших в авиакатастрофе в районе Сочи 25 декабря 2016 года. В открытии мемориальной доски приняли участие: председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и глава Химок Дмитрий Волошин. Мемориальная доска в память о выпускниках и студентах МГИК, погибших в авиакатастрофе, расположена на фасаде здания Музыкального кадетского корпуса Московского государственного института культуры. Инициатором выступил председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. В память о погибших Музыкальному кадетскому корпусу МГИК, в котором в настоящее время обучаются игре на духовых инструментах 60 одарённых детей, будет присвоено имя А. В. Александрова.25 декабря 2016 года самолёт Минобороны Ту-154 потерпел крушение вблизи Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу «Хмеймим», чтобы поздравить с Новым годом лётчиков ВКС России. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски им. Александрова, тележурналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России. Расследование причин крушения самолёта продолжается.