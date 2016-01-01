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Главная  /  Репортажи  /  Дорожные знаки уменьшенного образца установили в рамках эксперимента в центре Москвы

Дорожные знаки уменьшенного образца установили в рамках эксперимента в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
02.02 16:43
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Сотрудники ЦОДД в центре Москвы сегодня проводят работы по замене дорожных знаков на уменьшенные копии. Пилотный проект рассчитан на полтора месяца. Первые дорожные знаки, которые меньше своих предшественников в несколько раз появились на Большой Никитской улице. Также в перспективе такие знаки будут установлены в Брюсовом, Гранатном, Скарятинском переулках, а также на Малой Никитской улице. Как утверждают специалисты МАДИ, уменьшение дорожных знаков возможно в случаях на дорогах со сниженной скоростью движения. Мнение специалистов, что уменьшенные копии знаков не создадут неудобств и помогут лучше ориентироваться на дороге. В случае успешных результатов проведенного эксперимента, подобные знаки появятся и на других улицах города.

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